العراق.. السجن لزوجين يبتزان الشباب بـ

2022/04/17 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمها بسجن زوجين قاما باستدراج شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه

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