2022/04/17 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مثلما تشتهر المحافظات العراقية باكلات ذات مذاق متنوع، فإن النجف العراقية تشتهر بمجموعة من الأطباق والأكلات والحلويات الخاصة بها ومنها اكلة “الفسنجون”.المكونات:- دجاجة كبيرة ما بين كيلو ونصف وكيلوين ملعقة من البهار المشكل بصلة كبيرة مفرومة ناعم كأس من الجوز المفروم الخشن نصف كأس من دبس الرمان مضاف إليه كوب من الماء […]

ظهرت المقالة مائدة رمضان ..



أكلة الفسنجون النجفية أولاً على ايرث نيوز.

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