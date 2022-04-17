2022/04/17 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبحثت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد مع مدير عام مصرف الرفدين وكالة عبد الحسن جمال، اليوم الاحد، بشأن تحديد موعد إطلاق منحة الـ 100 ألف دينار.وذكر المكتب الاعلامي هيئة الحماية الاجتماعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بحثت مع مدير عام مصرف الرفدين وكالة عبد الحسن جمالاكمال إجراءات صرف منحة غلاء المعيشة البالغة (100) ألف دينار لكل اسرة مشمولة في برنامج الحماية الاجتماعية".واضاف انه "تم الاتفاق من خلال الاجتماع الذي جرى في مصرف الرافدين بحضور كل من مدير عام الصندوق وممثل الدائرة القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية على إطلاق مبلغ الاعانة خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر ان سبق لمجلس الوزراء وافق على مبلغ (100) ألف دينار لكل اسرة فقيرة تستلم اعانة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والمتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن (500) ألف دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد إطلاق منحة الـ 100 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد إطلاق منحة الـ 100 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).