2022/04/17 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال واجباتها في حماية الحدود العراقية مع دول الجوار، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من إلقاء القبض على (٤٣) متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٤/ إقامة)".

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