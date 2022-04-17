حركة كردية: عقد صفقة الغاز مع تركيا أمر خطير وعلى بغداد التدخل

2022/04/17 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس حركة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، اليوم السبت، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا ومحاولة عقده صفقة تصدير الغاز أمر خطير جدا.

وقال شمس الدين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "على الحكومة الاتحادية التدخل لآن الغاز هو والنفط قضية سيادية".

وأضاف أن "مايجري هو تجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية التي أقرت بعدم دستورية تصدير الإقليم لنفطه، كما أنه يندرك ضمن الولاء المطلق للحزب الديمقراطي إلى أنقر".

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