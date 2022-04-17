"غبي ابن ..." تسجيل يوثق تعليق للمتحدثة باسم البيت الأبيض حول مراسل "فوكس نيوز"

2022/04/17 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن الأسئلة التي يوجهها مراسل قناة "فوكس نيوز"، بيتر دوسي، أشارت إلى تعليق ساخر أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن والتقطه الميكروفون في وقت سابق من هذا العام.

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