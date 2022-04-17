الإطاحة بمبتز باسم الحشد الشعبي في بغداد

2022/04/17 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بمبتز باسمه في بغداد.

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مديرية الأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) في الحشد الشعبي نجحت بالإطاحة بمبتز ومتهم بقضايا النصب والاحتيال على المواطنين بإسم الحشد الشعبي في بغداد".

وأوضح البيان، أنه "تم إلقاء القبض على المتهم وفق أوامر قبض من قبل القاضي المختص وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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