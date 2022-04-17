تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة اشبيلية

2022/04/17 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلعب ريال مدريد خارج أرضه أمام إشبيلية مساء الأحد بحثًا عن فوز من شأنه أن يقربه خطوة واحدة من حصد لقب الليجا هذا الموسم.وتم إيقاف كاسيميرو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في حين أن إيدن هازارد ومارسيلو وفيرلاند ميندي جميعهم مصابون.هذا يعني أن ناتشو فرنانديز يمكن أن يبدأ في قلب الدفاع إلى […]

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