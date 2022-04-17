اعتقال مسؤولة كبيرة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة

2022/04/17 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بقضية "عملة مشفرة" (رقمية)، وفق ما أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية، الأحد.

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