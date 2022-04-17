2022/04/17 | 13:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمين محكم.. فرقة العباس القتالية تعتقل عميلاً لداعش في النخيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/17 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكمين محكم.. فرقة العباس القتالية تعتقل عميلاً لداعش في النخيب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكمين محكم.. فرقة العباس القتالية تعتقل عميلاً لداعش في النخيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).