العراق: الحل في القتل الرحيم

2022/04/17 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إياد العنبر

منظومة الحكم في العراق تشبه رجلا مريضا

ينازع سكرات الموت

اعتقد أن توصيف الأزمة السياسية بعد

انتخابات أكتوبر 2021 بالانسداد السياسي،

هو نوع من محاولات التجميل لواقع سياسي

مشوه،

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