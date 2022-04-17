العمل تحدد موعد اطلاق منحة الـ100 ألفاً

2022/04/17 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى

سجاد مع مدير عام مصرف الرفدين وكالة

عبد الحسن جمال، اليوم الاحد، اكمال

إجراءات صرف منحة غلاء المعيشة البالغة

100 ألف دينار لكل اسرة مشموله في برنامج

الحماية الاجت

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