محلل سياسي يفجر مفاجأة.. احد أطراف التحالف الثلاثي سينسحب

2022/04/17 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الاحد،عن نية احدا أطراف التحالف الثلاثي، لم يسمه، الانسحاب من التحالف.

وقال الحاج في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التصدع اصبح واضحا في التحالف الثلاثي حيث ان احد اطرافه يحاول التخلص من التحالف بأية وسيلة".

وأضاف ان "الاطار التنسيقي يقوم خلال هذا الايام بالحراك خصوصًا في ليالي رمضان من اجل بيان موقفه من العملية السياسية في ظل الانسداد السياسي الحاصل".

وتابع الحاج، انه "في حال لم يتوصل الإطار الى اتفاق مع التحالف الثلاثي فإن الذهاب خيارات دستورية امر مطروح، كما ان الاطار يعمل بشكل واضح وصريح بعيدًا عن مسألة إعادة الانتخابات التي يهدد بها العبض من اجل تخويف المستقلين وكذلك التأثير على تحالفات الإطار التنسيقي".

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