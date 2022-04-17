نائب يحسم أمر تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة - عاجل

2022/04/17 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل ياسر وتوت، اليوم الأحد، على إمكانية تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال وتوت في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال المرحلة المقبلة، قرار بيد الحكومة العراقية حصراً والبرلمان لا يملك هذه الصلاحية، ولا توجد أي نية او دراسة حكومية لهذا التغيير اطلاقاً وهذا ما تم ابلاغ البرلمان به بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة".

واضاف ان "سعر صرف الدولار سوف يبقى كما ثبت في موازنة سنة 2021"، مبيناً ان "هذا السعر سيبقى مثبتاً في مشروع قانون موازنة 2022، ولا يوجد أي تغيير لهذا السعر في المستقبل القريب او حتى البعيد وفق كل المعطيات".

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