الزاملي: سيتم سحب إجازة العمل من المعامل الوهمية المهربة للنفط

2022/04/17 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الأحد، انه سيتم سحب إجازة العمل من المعامل الوهمية المهربة للنفط.

يتبع..

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