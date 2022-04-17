المنافذ: ضبط 6 شاحنات مخالفة في مداخل بغداد

2022/04/17 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الأحد، بضبط 6 شاحنات مخالفة في مداخل محافظة بغداد.

وذكر بيان للهيئة، أنه “استناداً الى توجيهات مدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر الزبيدي بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الجمركية، تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى بضبط ( 6) شاحنات محملة ( ادوات احتياطية.انابيب حديد.بطانيات ) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”، مبيناً أنه “ضبط الشاحنات تم في مداخل محافظة بغداد”.

وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة” .

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