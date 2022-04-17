باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام مارسيليا

2022/04/17 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة مارسيليا المقرر لها، مساء اليوم الأحد، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، فيما يحتل مارسيليا المركز الثاني بـ59 نقطة.

وقال سان جيرمان إن المدافع السنغالي، عبدو ديالو، يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة عضلية، بينما تأجلت عودة لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا للتدريبات حتى الأسبوع المقبل، ويواصل ليفن كورزاوا برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة في عضلة الساق.

وأجرى جوليان دراكسلر جراحة في غضروف الركبة اليمنى، بينما خضع لياندرو باريديس لعملية جراحية في “العانة”، وبدأ الثنائي البرنامج العلاجي في عيادة النادي.

وضمت القائمة كلًا من:

“نافاس – حكيمي – كيمبيمبي – راموس – ماركينيوس – فيراتي – مبابي – إيكاردي – نيمار – دي ماريا – بيرنات – دانيلو – فينالدوم – كيرير – مينديز – جايا – دينا إيبيمبي – ميسي – سيمونز – ميشوت – دوناروما – لوتيليه – لافالي”.

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