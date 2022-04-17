هالاند ينهي صيامه التهديفي برقم قياسي

2022/04/17 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى إيرلينج هالاند صيامه التهديفي مع بوروسيا دورتموند بعدما سجل ثنائية أسهم بها في فوز فريقه على فولفسبورج (6-1)، أمس السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

صاحب الـ21 عاما نجح في إنهاء أسوأ سلسلة جفاف تهديفي له مع أسود الفيستيفال، والتي دامت 5 مباريات متتالية، إذ كان آخر أهدافه أمام هوفنهايم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني، فإن هالاند وصل بثنائيته إلى 58 هدفا خلال 63 مشاركة له في البوندسليجا منذ وصوله إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك قبل أكثر من عامين.

وأشارت إلى نجاح هالاند في تجاوز الرقم السابق لتيمو كونيتسكا، الذي احتاج 75 مباراة للوصول إلى 58 هدفا، ليصبح المهاجم النرويجي أسرع من وصل إلى هذا السجل التهديفي في مباريات أقل.

كما أوضح دورتموند أن الدولي النرويجي سجل أكثر من هدف في مباراة واحدة للمرة الـ22 على مدار مسيرته بالبوندسليجا، فضلا عن إحرازه الثنائية السابعة له هذا الموسم.

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