2022/04/17 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، إيلي عبادي، كشف عن إجراء محادثات لإنشاء أول حي يهودي في الإمارات. وقال إيلي عبادي ان هناك حوالي 2000 يهودي مقيم في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية..وتضاعف أعداد اليهود بالإمارات منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية مع الإمارات والبحرين عام 2020″. وأشار عبادي […]

ظهرت المقالة أول حي يهودي في الإمارات..



محادثات لإنجاز الأمر أولاً على ايرث نيوز.

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