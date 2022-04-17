دولة القانون: منحة “غلاء المعيشة” ذهبت إلى “المتخمين” والفاسدين

2022/04/17 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الأحد، أن الفساد استشرى في جميع مفاصل حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها، مبينا أن المنحة المالية التي قدرتها الحكومة ذهبت الى جيوب المتخمين، والفاسدين، ومن أمر بها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الركابي في حديث لوكالة/المعلومة/ إن “المنحة المالية […]

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