النصر يرد على اتحاد الكرة السعودي بشأن أزمة حمدالله

2022/04/17 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت إدارة نادي النصر، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ياسر المسحل، أن يحث اللجان القضائية باتحاد كرة القدم، على العمل باختصاصاتها والتمسك بسلطاتها، وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى لجان خارجية، تطيل من أمد القضية.

جاء ذلك ردًا على بيان اتحاد كرة القدم السعودي الأخير، الذي بيّن فيه ان النزاعات التعاقدية إذا كان أحد أطرافها لاعب أجنبي، فإنها تقع تحت اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجانه القضائية المختصة.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي تقدمت بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد كل من لاعبها السابق عبد الرزاق حمدالله، وأحد مسؤولي نادي اتحاد جدة، بإجراء مفاوضات فيما بينهما لانتقال اللاعب إلى النادي الجداوي، رغم أن عقده كان لا يزال ساريًا مع نادي النصر.

وطالبت إدارة النصر في بيان رسمي أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بسرعة البت في مثل هذه القضايا لأنها مرتبطة بانتهاكات جسيمة للوائح والقوانين، وتسبب إخلالًا بشرف المنافسة وعدالتها وقواعدها.

وكانت إدارة النصر أكدت في بيانها أنها تقدمت بالشكوى ضد عبد الرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في شهر مارس/ آذار الماضي، موثقة بأدلة مادية وهي تسجيلات صوتية، ومن مصادر معروفة، وأن هذه الشكوى تختلف عن الشكوى المرفوعة بواسطة النادي أمام الفيفا ضد اللاعب.

وأشار البيان إلى ان الشكوى المقدمة للجنة الاحتراف تنصب على مخالفة لوائح الاحتراف المحلية، والتفاوض بين الأطراف أثناء سريان عقد اللاعب.

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