القوات الخاصة تنفذ عملية إنزال جوي جنوبي كركوك

2022/04/17 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الاعلام الامني ،اليوم الأحد، عن تنفيذ القوات الخاصة عملية انزال جوي جنوبي كركوك.

وقالت الخلية في بيان ان القوات الخاصة العراقية نفذت وفي إطار عملية المطرقة الحديدية عملية انزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك احدى المناطق النائية بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش.

وبينت الخلية ان قوة الصولة الاولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم فضلا عن تنفيذ عمليات انزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر من المناطق الوعرة جدا والتي لا تتمكن الاليات من الوصول اليها.

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