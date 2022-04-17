الإعدام شنقا لقتلة ضابط في النجف

2022/04/17 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا بحق أربعة متهمين بجريمة قتل ضابط.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جنايات النجف أصدرت اليوم، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على 4 متهمين بجريمة قتل ضابط قرب قصر الثقافة".

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