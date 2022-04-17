شاهد مراهقة تواجه هجوم لص على منزلها بسكين صغيرة وتساعد الشرطة في القبض عليه

2022/04/17 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تسألت يومًا كيف سيكون رد فعلك على اقتحام شخص لمنزلك؟.

حدث ذلك للفتاة المراهقة أفيري كورمير، التي تبلغ من العمر 14 عامًا من بلدة ميدلبورو في مقاطعة بليموث بولاية ماساتشوستس الأمريكية، صباح الجمعة، وما فعلته هو كسب مديح وآراء رائعة.

وقد أجرت سيرا كونجي، من محطة WCVB-TV حوارًا معها حول تفاصيل تجربتها مع الحادثة المخيفة.

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