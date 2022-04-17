الاسدي: نبارك لاخوتنا في الوطن ونظرائنا في الخلق حلول عيد الفصح

2022/04/17 | 14:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بارك رئيس تجمع السند الوطني النائب احمد الاسدي، اليوم الاحد، لاتباع المسيح المقدس بحلول عيد الفصح.وقال الاسدي في تغريدة على تويتر واطلعت عليها “ايرث نيوز” انه “بحلول عيد الفصح المجيد نتقدم بخالص التهنئة والتبريك لاخوتنا في الوطن ونظرائنا في الخلق ملح الارض وازهار المواسم من اتباع المسيح المقدس”.واضاف “سائلين المولى عز […]

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