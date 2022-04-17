الخارجية تسلم القائم بأعمال السفارة السويدية مذكرة احتجاج

2022/04/17 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تسليم القائم بأعمال السفارة السويدية مذكرة احتجاج بشأن إحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم.

يتبع..

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