2022/04/17 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الله العليمي، لفرانس برس، أن قادة اليمن الجدد "مستعدون للحرب" إذا فشلت جهود السلام مع المتمردين الحوثيين، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

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