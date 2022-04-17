القبض على متهم بقضايا الارهاب والمخدرات

2022/04/17 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد المتهمين بقضايا الارهاب في احدى مناطق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة 28 مخدرات، والمادة 4/1 ارهاب في احدى مناطق المحافظة”.واضافت انه “بعد ورود معلومات دقيقة عن مكان تواجد […]

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