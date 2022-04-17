بعملية نوعية.. ضبط كدس عتاد 'كبير' غربي بغداد

2022/04/17 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، العثور على كدس مخلفات حربية كبير خلال عملية تفتيش جنوب غربي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفّذت قوة من اللواء الآلي الأول الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ، عملية تفتيش في منطقة (الرضوانية) جنوب غرب بغداد ، أسفرت عن العثور على كدس مخلفات حربية يتضمن 600 اطلاقة سلاح bkc ، 15 صاعق ، 15 رمانة يدوية ، ناظور ، سلاح بيوكان تالف".

وأشارت القيادة إلى أنه "تم رفع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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