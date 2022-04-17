روسيا تبيع نفطها أقل بنحو 29 دولاراً من خام برنت

2022/04/17 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أظهرت أرقام رسمية أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضا ملحوظا.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجعت بنسبة 26,4 في المئة بين أوائل نوفمبر الماضي ومنتصف الشهر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وخسر إنتاج النفط الروسي أكثر من مليون برميل يوميًا في أول أسبوعين من شهر أبريل الجاري، مسجلًا هبوطًا بنسبة 7.5%، ليتوقف عند 10.2 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر خام الأورال الروسي بلغ نحو 80 دولاراً خلال الشهر المنتهي في 14 أبريل، وهو أقل بنحو 29 دولاراً عن متوسط سعر خام برنت الذي يعد المعيار الدولي الأساسي لسوق النفط في العالم.

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