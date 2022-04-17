وزير النفط: 100 دولار لبرميل النفط هو السعر المقبول

2022/04/17 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج فيما يبدو أنه من تداعيات الحرب الروسية على أوكرنيا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية إنه "دائما ما يضغط المستهلكون على حكوماتهم لتخفيض الأسعار، في حين أن ارتفاع أسعار النفط لم يكن أكثر حدة كما يتصور، لكنه يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وزيادة أسعار المواد والخامات".

وأوضح الوزير أن "سعر 100 دولار لبرميل النفط هو سعر مقبول".

وأكد إحسان عبدالجبار أن "أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام".

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