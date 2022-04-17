2022/04/17 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: STRCMTtuALo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يتحمل الاطار توقف مفاوضات تشكيل الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يتحمل الاطار توقف مفاوضات تشكيل الحكومة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).