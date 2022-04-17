2022/04/17 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلفة المشروع تأتي ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم 2021 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق وجسور كربلاء تباشر بإكساء طريق كاظم ساجت في الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق وجسور كربلاء تباشر بإكساء طريق كاظم ساجت في الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).