بعد 11 عاما.. المغرب يصدر قرار

2022/04/17 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الحكومة المغربية، من الوزارات المختلفة بالدولة والمصالح الحكومية، باعتماد اللغة الأمازيغية في تعاملاتها مع المواطنين، في قرار انتظره ناشطون لمدة 11 عاما، منذ إقراره في الدستور.

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