2022/04/17 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الروسية من مخاطر حدوث “صدام غير مقصود” بين روسيا وحلف الناتو في منطقة القطب الشمالي.وأعرب سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، الذي يترأس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، في حديث إلى وكالة “تاس” اليوم الأحد، عن قلق موسكو إزاء إشراك الناتو أعضائه من خارج منطقة القطب الشمالي […]

ظهرت المقالة في منطقة القطب الشمالي..



روسيا تحذر من خطر صدام غير مقصود مع الناتو أولاً على ايرث نيوز.

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