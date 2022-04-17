لاعب أرجنتيني: رونالدو الأعظم.. وأغويرو يرد: لأنك لم تلعب مع ميسي!

2022/04/17 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع اللاعب الأرجنتيني المعتزل، سيرجيو أغويرو، مواطنه أليخاندرو غارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، في موقف “محرج”، بعد تعليقه على أحد منشوراته التي امتدح فيها كريستيانو رونالدو.واستدعي غارناتشو، البالغ عمره 17 عاما، لقائمة مانشستر يونايتد لمواجهة نوريتش ستي، أمس السبت، لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.ولم يشارك اللاعب الشاب في المباراة، حيث جلس […]

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وأغويرو يرد: لأنك لم تلعب مع ميسي! أولاً على ايرث نيوز.

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