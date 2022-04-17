السامرائي يهنئ بعيد الفصح المجيد

2022/04/17 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهنأ رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، ابناء الشعب العراقي من المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.وقال السامرائي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "بكل معاني المحبة والتقدير أهنئ أبناء شعبنا من المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، سائلاً المولى القدير أن يُعيده عليهم وعلى الجميع بالخير والبركات، ويُنعم على عراق الحضارات والرسالات بالأمن والإستقرار والسلام".

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