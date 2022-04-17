2022/04/17 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألغى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، انتخابات الغرف التجارية العراقية لعام2022.

وأظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) ان "القضاء ألغى انتخابات الغرف التجارية العراقية لعام2022".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. القضاء يلغي انتخابات الغرف التجارية العراقية لعام 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. القضاء يلغي انتخابات الغرف التجارية العراقية لعام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).