بعد احراق نسخة من القرآن.. العراق يكشف عن إجراءات جديدة بشأن السفير السويدي - عاجل

2022/04/17 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تبليغ القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاج الحكومة العراقية بشأن إحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم))، انها "إستدعت اليوم القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته إحتجاج الحكومة العراقيّة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نُسَخةٍ من القرآن الكريم، بنحوٍ عُدَّ إستفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم".

واضافت ان "فعلاً كهذا يُجافيّ مبادئَ الإنسانيَّة التي تعكسُ جوهرَ الأديان وتناقض منطلق الإعتراف بالآخر الدينيّ"، مشيرة الى ان "هذا الأمر يحملُ إنعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول الإسلاميَّة والعربيَّة أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

وحثت الوزارة "الحكومة السويديّة لإيقافِ أي أعمالٍ تحملُ طابعاً فئوياً أو مُثيراً لمشاعر المكونات الدينيّة سيما ما يمسُّ المقدسات الإسلاميَّة".

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