اقرار قانون الأمن الغذائي على رأس نقاش الكاظمي والزاملي

2022/04/17 | 15:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون والتكامل.

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