جونسون يعد كييف بمساعدات عسكرية جديدة في الأيام المقبلة

2022/04/17 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بريطانيا ستزود كييف بمساعدات عسكرية جديدة في القريب العاجل.وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “أبلغت صديقي زيلينسكي ظهر اليوم بمنح كييف مساعدة عسكرية سترسل إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة”.واضاف بأنه لن يثني المملكة أي عائق عن مد أوكرانيا بالمساعدات من أجل […]

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