أوكرانيا بحاجة الى 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية

2022/04/17 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن بلاده طلبت من مجموعة السبع 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية.وتعاني أوكرانيا جراء شن روسيا الحرب عليها في 24 فبراير الماضي، ما أدى إلى الضغط على ميزانياتها وتعثر الصادرات بشكل كبير.وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن الصادرات من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات […]

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