القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني بكرة القدم بتهمة الاحتيال

2022/04/17 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهره موسوي، بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة، وفق ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية، الأحد.وأوضحت وكالة مهر أنه “تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة في أعقاب عدة شكاوى”.وفقًا للوكالة الرسمية الأحد، فإن “زوج نائبة الرئيس معتقلٌ أيضًا في قضية العملة […]

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