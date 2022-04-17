بينها تركية وسعودية وإنكليزية.. مصر تمنع 1500 شركة من التصدير لأسواقها

2022/04/17 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات المصرية، الأحد، أكثر من 1500 شركة لعلامة تجارية أجنبية من قوائم التصدير للسوق المصري، في مجالات عديدة، منها الأغذية، والمنظفات، والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، منها شركات عملاقة.

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