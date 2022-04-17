“غينيس” تتوج الكلب الأكبر سنا في العالم

2022/04/17 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات توبي كيث البالغ من العمر 21 عاما و66 يوما، الكلب الأكبر سنا في العالم على قيد الحياة، حسبما ذكرت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.وينتمي كيث الذي يقيم في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية لفصيلة الكلاب المعروفة باسم “شيواوا”.وقالت مالكة الكلب، جيزيلا شور، إنها تبنته من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ […]

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