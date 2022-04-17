2022/04/17 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف السياسي المسيحي جوزيف صليوا اليوم الاحد، عن ارقام متدنية بالنسبة لاعداد المسيحيين في العراق بعدما كانوا هم الاغلبية في بعض المناطق.وقال صليوا لوكالة “ايرث نيوز” انه “بسبب السياسات العنصرية المتغلغلة في عظام من يسمون بالزعماء ومن يسيطرون على مقاليد الحكم في العراق قبل ٢٠٠٣ وما بعد ٢٠٠٣ بعدما كان العراق […]

ظهرت المقالة ارقام متدنية لاعداد المسحيين في العراق ..



75 عائلة في نينوى فقط وهذا ما فعله بهم “حذيفة” أولاً على ايرث نيوز.

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