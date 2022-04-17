الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل مستشفى الفلوجة العام

2022/04/17 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانباراعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن تمكنها من اخماد حريق اندلع بكرفانات داخل مستشفى الفلوجة العام.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد اثنين مع أجهزة تبريد مركزية في مستشفى الفلوجة العام في قضاء الفلوجة التابع الى محافظة الأنبار".

واضافت انه "تم تطويق وعزل النيران واخمدت الحريق دون تأثر عمل المستشفى وانهت فرق الدفاع المدني الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بإجراءات السلامة نتيجة تطاير شرارة من احتراق مكب للنفايات قريب من موقع الحادث".

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