2022/04/17 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأوضح أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، آخر التطورات بشأن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل الشائعات المحيطة به مؤخرا.

صاحب الـ33 عاما، الذي ينتهي عقده مع النادي الألماني العام المقبل، ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم.

من جانبه، قال كان خلال ظهوره عبر قناة "سبورت1": "الأمر يستغرق بعض الوقت أحيانا لإقناع اللاعب بالتجديد، فالجانب المالي يلعب دورا في ذلك".

وأكد أسطورة بايرن تواصل النادي مع الدولي البولندي بشأن التجديد، مضيفا "نحن نريده أنه يبقى في بايرن لأطول فترة ممكنة".

كما أشار أوليفر كان في الوقت ذاته إلى دخول النادي في محادثات أيضا مع الجناح الألماني سيرجني جنابري، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وفي سياق آخر، تطرق كان للحديث عن مستقبل المدرب الألماني جوليان ناجلسمان بعد الإخفاق في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال الإسباني.

وقال عن ذلك "نحن مؤمنون ومقتنعون تماما بناجلسمان، فهو يعرف ما هو مهم بالنسبة لنا، ونحن نخطو معه هذا الطريق بقناعة كاملة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوليفر كان يحسم موقف بايرن من بقاء ليفاندوفسكي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوليفر كان يحسم موقف بايرن من بقاء ليفاندوفسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).