كرافانات مجددا.. اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الفلوجة العام

2022/04/17 | 16:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرق طوقت وعزلت النيران واخمدت الحريق دون تأثر عمل المستشفى.

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