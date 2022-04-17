2022/04/17 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في 15 رمضان كل عام، اعتاد أهالي منطقة عزبة حمادة بالمطرية في القاهرة، تنظيم إفطار جماعي في أجواء مبهجة هي الأكثر اختلافا.موائد طعام مرصوصة بعناية إلى جوار بعضها، ومن فوقها يستقر ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، تسر الناظرين وتشبع الصائمين، وتنشر المحبة.يقول سكان المنطقة إن المائدة هي الأطول في مصر، […]

ظهرت المقالة أكبر مائدة إفطار جماعي في مصر..



تجمع 3 آلاف صائم (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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